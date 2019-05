One Punch Man 2, rivelati alcuni eroi di Classe S nell'ultimo episodio

Anche questa settimana, la seconda stagione dell'anime, firmata One Punch Man 2, ha ottenuto la sua manciata di consensi, distribuendo un episodio che ha chiuso finalmente il Torneo delle Arti Marziali. E mentre all'esterno imperversano continue minacce, nuovi eroi fanno il loro debutto.

Saitama è un uomo estremamente potente, ma mosso da degli ideali che vogliono far di lui un eroe genuino, a cui non piace essere considerato per quello che non è. Non c'è da stupirsi se le provocazioni di Suiryu abbiano avuto l'effetto di concludere lo scontro finale del Torneo con un solo pugno, con la vittoria indiscutibile di Mantello Pelato.

Tuttavia, all'esterno della competizione la situazione è tutt'altro che rosea, con una minaccia che ha reso necessario l'entrata in scena degli eroi di Classe S per domare il pericolo. Infatti, nell'ultima puntata sono stati mostrati alcuni dei personaggi finora solo accennati tra cui Underdog Man, dalle sembianze canine, un robot controllato da Child Emperor, un ragazzino abilissimo con le tecniche informatiche. Menzione d'onore anche per Drive Knight e Pig God, nonché Flashy Flash, che chiudono il cerchio dei personaggi mostrati insieme a Dolcetto Mask e Atomic Samurai, che si sono brevemente mostrati essere incredibilmente potenti.

Il piano dell'Associazione Mostri sembra ancora non essere molto chiaro, ma siamo certi che con la conclusione del Super Fight 22 e l'entrata in scena di Saitama le cose possano iniziare a prendere una piega conclusiva. Staremo a vedere, dunque, cosa ci mostrerà il prossimo episodio, che sarà incentrato soprattutto su un nuovo combattimento della minaccia Garo.