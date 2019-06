One-Punch Man 2: rivelato il nuovo look di uno dei personaggi principali

In attesa della messa in onda dell'ultima puntata di One-Punche Man, ecco un'immagine della trasformazione subita dal Mostro Umano, uno dei protagonisti della nuova stagione dell'opera di One.

L'emozionante storia di Garo è arrivata ormai al suo apice, come potete leggere nella nostra sinossi dell'episodio 11 di One-Punch Man 2.

La trasformazione del guerriero in Mostro Umano sembra quasi completa, dopo gli innumerevoli scontri a cui si è sottoposto l'ex discepolo di Bang. A causa degli sforzi a cui ha sottoposto il suo corpo, Garo ha subito diversi cambiamenti nell'aspetto fisico, con i capelli diventati di colore rosso fuoco e l'orbita del suo occhio destro ormai completamente iniettata di sangue, rendendolo molto simile a quei mostri che ha sempre disprezzato.

Ed è così che si presenta al cospetto del maestro Bang, la cui ragione di vita è ormai diventata quella di porre fine alle sofferenze del suo discepolo, in una sfida senza esclusione di colpi.

Garo è diventato subito uno dei personaggi preferiti dei fan, come dimostrato dalla numerosa serie artworks e cosplay dedicati al Cacciatore di Eroi, tra questi hanno avuto particolare successo gli sketch dei protagonisti di One-Punch Man 2 fatti da Murata.

Cosa ne pensate del nuovo look di Garo? Scrivete la vostra opinione tra i commenti!