One-Punch Man 2: riviviamo insieme l'incredibile scontro tra Genos e Garo

La seconda stagione di One-Punch Man sta per concludersi. L'adattamento anime curato dai ragazzi di J.C. Staff è stato oggetto di diverse critiche dopo i primi episodi, ma si è decisamente risollevato grazie alla qualità delle animazioni viste nell'ultima puntata.

Una settimana fa avevamo lasciato Garo, il cacciatore di eroi, pronto a misurarsi con ben otto avversari: Death Gatling, Smile Man, Stinger, Chain'n'Toad, Wild Horn, Glasses, Shooter e Gun Gun.

All'inizio dell'attesissima puntata 11 di One Punch-Man 2, nonostante la ferita causata dalle due frecce scoccate da Shooter, Garo è riuscito a ribaltare lo scontro mettendo KO ognuno dei suoi avversari, solo per ritrovarsi successivamente braccato da Genos, l'eroe di classe S recentemente potenziato dal Dr. Kuseno.

Durante la battaglia tra i due Genos ha finalmente mostrato i frutti dell'allenamento con Saitama, riuscendo a colpire l'avversario con il suo Machine Gun Blows, una tecnica simile a quella sfoggiata dal suo maestro contro Boros e il Re delle Bestie, ovvero la serie di pugni normali.

Garo, visibilmente sfinito dopo la serie di scontri, ha utilizzato di conseguenza una delle abilità che lo misero più in difficoltà in passato, ovvero quella di Watchdog Man: il cambio di postura e la velocità di movimento hanno permesso a Garo di strappare il braccio destro di Genos, mettendolo nuovamente in difficoltà.

Il cyborg però, grazie ad un propulsore nascosto all'interno della protesi robotica, riesce a scaraventare il cacciatore di eroi contro un albero rendendolo inoffensivo e pareggiando i conti. Lo scontro tra i due si conclude con l'arrivo dell'associazione esseri misteriosi e di Bang, pronto a scontrarsi contro il suo vecchio allievo nel prossimo episodio.

E voi cosa ne pensate dell'episodio? Genos sarebbe riuscito a battere Garo se questo non fosse stato ferito? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti, ma non mancate di dare un'occhiata a questa artwork di Murata dedicata a One-Punch Man 2.