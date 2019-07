One-Punch Man 2: la faccia di Saitama diventa un divertente cuscino!

L'adattamento animato di One-Punch Man 2 ha recentemente raggiunto il suo undicesimo episodio, intitolato "L'orgoglio di ognuno", che ci ha mostrato il potenziale da eroe di Garo, il Cacciatore di Eroi. Tuttavia, qualcuno di noi avrà desiderato alle volte di potersi fare un meritato pisolino, abbracciati ad uno dei nostri eroi preferiti.

Sembra che adesso sia possibile e perchè non farlo con un bellissimo cuscino raffigurante la faccia di Saitama?

L'account ufficiale Twitter della serie animata di One-Punch Man 2, ha pubblicato una serie di immagini raffiguranti, quello che è probabilmente l'articolo di merchandise più desiderato da tutti gli appassionati della serie. Il divertente cuscino che potete vedere nel post in calce alla news, arriverà a breve nei negozi giapponesi e online, il prossimo 27 agosto.

Come potete vedere nelle foto sarà possibile usarlo per coprirsi la faccia prendendo le sembianze di un Saitama dalla testa enorme, oppure per una semplice dormita faccia a faccia con l'uomo più forte del mondo.

Vi ricordiamo che l'acquisto è possibile presso il lo store ufficiale di One-Punch Man 2, al prezzo di 3240 yen, ovvero circa 26 euro.

Infine, vi consigliamo di scoprire come Saitama ha ispirato Megane a diventare un eroe, mentre di recente abbiamo discusso riguardo la prima metà di One-Punch Man 2 e degli alti e bassi dal lavoro di JC Staff.