One-Punch Man 2: Saitama protegge King in questo meraviglioso sketch in bianco e nero

Si è finalmente conclusa la seconda stagione di One-Punch Man, il chiacchieratissimo anime tratto dal lavoro del fumettista giapponese ONE. Nonostante la qualità delle animazioni abbia fatto decisamente discutere, i ragazzi di J.C. Staff sono riusciti a chiudere in bellezza la loro prima esperienza, trovando un responso positivo da parte dei fan.

Dopo 10 episodi altalenanti dunque, J.C. Staff è andato all-in con le ultime due puntate, riuscendo a rendere giustizia al manga con delle scene di combattimento fluide e soddisfacenti. A tal proposito, l'ultimo episodio ci ha mostrato due scontri di alto profilo: quello tra Bang e Garo, conclusosi con la fuga del secondo, e quello tra gli eroi di Classe S e l'Antico Millepiedi, sconfitto in ultima battuta dal solito Saitama.

Il mostro infatti, dopo aver avuto la meglio nella sfida contro Genos, Bang e Bomb, verrà attirato con un diversivo dall'eroe di Classe S King, finendo per ritrovarsi faccia a faccia con Saitama e venendo di conseguenza distrutto con un solo pugno.

L'utente Twitter @kubo_chika ha deciso di rendere omaggio a questa scena, condividendo sul suo profilo social uno sketch ritraente l'eroe per hobby poco prima di sferrare il terrificante colpo.

Cosa ne dite? Date un'occhiata all'illustrazione in calce all'articolo e fateci sapere la vostra! Inoltre, se non l'avete ancora fatto, non perdete l'occasione di dare un'occhiata alle reazioni dei fan verso il season finale di One-Punch Man 2.