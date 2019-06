One Punch Man 2, Saitama diventa Re dei 7 Regni nell'ultimo geniale cosplay

La genialità è una delle parole chiavi con cui potremmo descrivere l'opera di ONE e Yusuke Murata, i due autori che hanno dato alla luce l'epico One Punch Man. E se la settimana scorsa l'anime è andato una settimana in pausa per via degli Open di Francia, lo stesso non si può dire degli appassionati del titolo.

La pausa della settimana scorsa non è andata a genio ai fan che si sono scatenati con commenti ricchi di ilarità per via dell'assenza delle avventure di Saitama. Per questo motivo, un fan è riuscito nell'impresa di rendere ancora più geniale il personaggio con uno strepitoso cosplay al Comic Con di Denver. Infatti, SoloNexusOrIFeed, il nome dell'autore della rappresentazione, ha condiviso sulla community di Reddit una foto che lo ritrae seduto sul trono di spade, intento a capeggiare sui 7 Regni mentre ne approfitta per mangiare una banana.

La foto è girata virale sulla rete, con migliaia di apprezzamenti e commenti entusiasti per la comicità della scena, che noi abbiamo condiviso per voi in fondo alla news. Non possiamo che trovare eccezionale il lavoro svolto dal cosplayer, che ha unito semplicità e comicità nella sua immagine di Saitama che, a conti fatti, non ci stupisce del grandissimo successo e riscontro ricevuto, arrivato soprattutto in un detestabile momento di pausa della serie televisiva.

A proposito dell'anime, abbiamo recentemente discusso su quali possano essere i problemi dello Studio J.C. Staff, l'azienda incaricata delle animazioni di One Punch Man 2 e soggetta a numerose critiche, per via di un comparto tecnico non esente da difetti e non all'altezza delle aspettative. E voi, cosa ne pensate dell'epico cosplay di Saitama come Re di Westeros? Fatecelo sapere nei commenti!