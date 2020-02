One Punch Man 2: lo scontro tra Garo e Suiryu entusiasma i fan

J.C. Staff non è mai stato uno studio celebre per il comparto tecnico. Eppure, grazie a One Punch Man 2, l'azienda è riuscita a realizzare un prodotto tutto sommato gradevole e affascinante, ereditando il fardello di una prima stagione "mastodontica" in termini di animazione di altissima qualità.

Pertanto, nel complesso, One Punch Man 2 è un'opera tutto sommato positiva, seppur strizzando l'occhio alla gestione ritmica della narrazione. Ad ogni modo, non sono in molti a conoscenza dei 4 episodi speciali che stanno uscendo in rete insieme all'uscita home video della seconda stagione.

Il quarto OAV, in particolare, ha riservato una battaglia estremamente interessante, l'inedito combattimento tra Garo e Suiryu. Lo scontro di arti marziali in questione, a tal proposito, potete recuperarlo in calce alla notizia tramite la clip dedicata e pubblicata da Anime TV. I fan dell'opera, ovviamente, non potevano esimersi dall'apprezzare l'ottima resa del combattimento, che risulta dinamica e visivamente splendida, come dimostrano i commenti entusiasti degli appassionati.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo epico combattimento tra Garo e Suiryu, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato la nostra recensione speciale della controversa seconda stagione di One Punch Man.