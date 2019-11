One Punch Man 2: lo scontro tra Genos e Garo è stato animato e adattato fedelmente?

One Punch Man 2 è finito ormai da diversi mesi, eppure la diatriba sul comparto tecnico continua a inondare di polemiche la seconda stagione del celebre adattamento animato del manga di ONE e Yusuke Murata. Ma polveroni a parte, come si è comportata J.C. Staff nelle sequenze più importanti? Scopriamolo insieme in un video comparativo.

Nell'ultimo periodo, in rete, sono divenute virali le dichiarazioni del regista di One Punch Man 2 che ha rivelato le proprie perplessità e delusioni a seguito di un lavoro che, a detta sua, poteva essere ben più soddisfacente. Nonostante il director si sentisse in dovere di fare di più, l'anime è comunque riuscito a divertire il pubblico grazie alla distintiva atmosfera del franchise, pur con evidenti inciampi nella gestione ritmica della narrazione.

Le animazioni dello studio J.C. Staff, cavallo di battaglia della fazione che si sente accusata da un comparto tecnico visibilmente inferiore rispetto alla stagione 1, sono state al centro di una comparazione da parte di un fan. In particolare, nel video che vi abbiamo proposto in calce alla notizia, è stato paragonato lo scontro tra Garo e Genos con la controparte cartacea. Il risultato, che potete giudicare voi stessi, è stato trasposto fedelmente e, a detta di alcuni fan, con anche alcune certe migliorie artistiche evidenziabili. In ogni caso, è innegabile come la scena ricalchi perfettamente la sorgente originale, donando una perizia tecnica che, nonostante non brilli al pari di alcune scene della prima serie, riesca comunque a lasciare gli spettatori a bocca aperta.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'incredibile comparazione in questione? Fatecelo sapere con un commento, come sempre, nell'apposito riquadro nello spazio qua sotto.