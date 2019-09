One Punch Man 2: lo scontro tra Genos e Garo... ma con i gatti?

Nonostante One Punch Man 2 abbia già completato il suo corso ormai da diversi mesi, l'adattamento animato a cura di J.C. Staff è riuscito comunque a ritagliarsi una vistosa fetta di pubblico all'interno del progetto. A fare le veci di questo pseudosuccesso, sono sicuramente alcuni degli scontri realizzati davvero discretamente.

Tuttavia, la scena preferita dagli appassionati dell'opera di ONE e Yusuke Murata resta il fantastico sogno di Saitama della prima serie, in cui combatte alla pari contro dei misteriosi esseri sotterranei. In ogni caso, non sarebbe vero dire che la seconda stagione dell'anime sia stato esente da momenti di ottima qualità tecnica e artistica, che oltre a dei primi piani mozzafiato è riuscita comunque a stupire con alcuni combattimenti. Tra di essi, infatti, spicca sicuramente lo scontro tra Garo e Genos, venuto quest'ultimo in difesa degli eroi di Classe A venuti a fronteggiare la minaccia ferita.

Ed è proprio questo combattimento che un fan ha riproposto in una chiave del tutto nuova. Rianimando da capo l'intero scontro, lo youtuber DillonGo ha proposto una versione felina dell'incontro, cambiando i due protagonisti in animali che se le danno di santa ragione. Nonostante la simpatia e l'ilarità del contenuto, resta comunque apprezzabile il grande lavoro tecnico svolto dall'appassionato, che è riuscito a rendere estremamente epico e interessante la clip in questione. Ma a proposito di Genos, avete visto l'ultimo incredibile cosplay del cyborg di classe S?

E voi, cosa ne pensate di questo combattimento versione in versione animale?