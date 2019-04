One Punch Man 2, scopriamo le reazioni dei fan al terzo episodio!

I fan, ovviamente, non si sono censurati dall'esprimere i propri commenti sul recente episodio appena trasmesso, che vi ricordiamo essere disponibile in Italia su VVVVID . In fondo all'articolo, infatti, potete dare un'occhiata ad alcune delle simpatiche reazioni che hanno avuto i fan durante la visione della puntata, variando dall'ilarità delle scene comiche alla felicità nelle bellissime scene d'azione, con picchi di animazione di tutto rispetto. In particolare, la scena della banana è letteralmente divenuta virale sul web , ripetuta dagli appassionati dell'opera in tutti i modi, condividendo il momento in tutte le salse, con simpaticissimi meme e parodistiche illustrazioni.

Proprio così, il nuovo episodio di One Punch Man 2 è stato incredibile. Finalmente abbiamo potuto riassaporare quell'ondata di freschezza che solo la prima serie era stata in grado di darci grazie a quel dinamismo visivo. Ricco di contenuti e importanti dettagli, la terza puntata ha svelato il nuovo obbiettivo di Saitama , ma soprattutto ha sottolineato e dato l'importanza che merita al personaggio di Garo .

La nuova serie con protagonista l'eroe pelato più forte al mondo non è iniziata col botto, scatenando pareri contrastanti sul comparto tecnico di One Punch Man 2 . Eppure, proprio quando la delusione stava per prendere il sopravvento sulla qualità generale del prodotto, l'episodio 3 cambia totalmente le carte in tavola.

One punch man season 2 episode 3 made me laugh so hard, I´ve fell right from my chair... pic.twitter.com/ihaPeOiS2D — Ash Otaku (@ash_otaku) 23 aprile 2019

Garou didn’t have to do Mumen Rider like that #OnePunchMan pic.twitter.com/BTuDvzAVdK — Σansa Will Win (@JIGSAWTre) 23 aprile 2019

LOVING ONE PUNCH MAN SEASON 2. I NEED MORE EPISODES. #OnePunchMan pic.twitter.com/xoA2giIvpn — Idiot (@TurtleChrist) 23 aprile 2019

Finally an episode with decent animation for S2 of One Punch Man pic.twitter.com/nMxOBMnVFv — Valoff (@valonpre) 23 aprile 2019

Highlight of the new episode:

Saitama giving people bananas#onepunchman pic.twitter.com/D0edgZK7dE — 🌠Kenny🌠 semi ia👨‍🎓 (@howdoianitwt) 23 aprile 2019

Okay, OPM Season 2 Episode 3 so far has pretty decent animation for its fight scenes- seems like a good improvement from the first two episodes. — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) 23 aprile 2019