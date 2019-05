One-Punch Man 2: VVVID annuncia che l'episodio di stasera andrà in onda un pò più tardi

La seconda stagione di One-Punch Man nonostante non sia qualitativamente al livello della prima, ci sta comunque divertendo, mettendo in scena una sceneggiatura più variegata e interessante rispetto a quella episodica presente nella precedente iterazione dell'anime.

Lo scorso episodio ci ha mostrato la potenza degli eroi di Classe S, dovuti intervenire a causa della minaccia degli esseri misteriosi, ormai sparsi per tutte le città seminando il panico. Siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di una vera e propria associazione di esseri misteriosi, capeggiata da un certo Lord Orochi, che tira le fila della sommossa per spazzare via tutti gli eroi.

Per apprendere di più sulla questione, tuttavia, dovremo aspettare un po' più del previsto, dato che VVVID, la piattaforma di streaming che ospita l'anime, ha annunciato sul proprio profilo Facebook che l'episodio di stasera andrà in onda alle 21:00 anziché alle 20:00, orario canonico di ogni martedì. I motivi dietro a questo leggero rinvio sono ignoti, ma appunto, si tratta di una differenza così minima che siamo sicuri non darà noia i fan, che alle 21 saranno tutti collegati per seguire le avventure di Saitama e compagni.

Inoltre, E' probabile che nel nuovo episodio assisteremo ad una nuova performance di Genos, impegnato nello scontro con il misterioso Goketsu, apparentemente uno degli esseri misteriosi più forti dell'associazione. Sarà interessante vedere come se la caverà il nostro Cyborg contro un avversario del genere.