One-Punch Man 2: VVVVID conferma il rinvio e la nuova data dell'episodio 9

I recenti episodi della seconda stagione di One-Punch Man ci hanno catapultati del vivo del Super Fight Tournament, mostrando imprevista confitta di Saitama e rivelandoci le origini del primo campione Gouketsu. Purtroppo però sembra che l'episodio 9, la cui data di pubblicazione era fissata per il 4 giugno, slitterà alla prossima settimana.

Come sapete, la seconda stagione di One-Punch Man è pubblicata, in contemporanea con il Giappone, sulla piattaforma di streaming VVVVID, che dopo l'annuncio del ritardo sulla pagina Twitter della serie, non aveva cambiato la data di arrivo dell'episodio.

Tuttavia, nelle scorse ore la pagina Facebook di VVVVID ha pubblicato un post, che potete trovare in calce alla notizia, in cui ha comunicato che l'episodio 9 di One-Punch Man 2 arriverà il prossimo martedì 11 giugno. Come spiegato nel post, il sito di streaming VVVVID segue il calendario delle pubblicazioni in Giappone e quindi il nuovo episodio non verrà trasmetto a causa dei cambiamenti del palinsesto nipponico.

La causa del ritardo va attribuita agli OPEN di tennis che si stanno svolgendo in Francia e che vedranno l'importante partita tra Rafael Nadal e il giapponese Kei Nishikori e non ci resta quindi altro da fare che aspettare la prossima settimana. Infine,vi ricordiamo che di recente abbiamo parlato del possibile motivo che si cela dietro al problema delle animazione di One-Punch Man 2, realizzata dallo studio di animazione JC Staff, criticato durante le ultime settimane per il basso livello qualitativo delle animazioni.