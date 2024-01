One-Punch Man 201, uscita e teorie: l'arrivo inaspettato di Quell'Uomo

Il manga di One-Punch Man sta ufficialmente per tornare con un nuovo capitolo. L'Heavenly Ninja Party è stato ufficialmente sconfitto mentre "quell'uomo" ha finalmente fatto la sua comparsa. Ci attendono altri scontri coinvolgenti nel prossimo numero, ma quando uscirà?

Seguendo il calendario bisettimanale, il capitolo 201 di One-Punch Man potrebbe essere pubblicato giovedì 8 febbraio sull'app di Shonen Jump in lingua inglese. Tuttavia, c'è una piccola possibilità che il prossimo numero possa essere ritardato fino al 22 febbraio, dati i numerosi impegni dell'illustratore Yusuke Murata per il suo nuovo studio d'animazione. In ogni caso, si tratta solo di speculazioni.

Il capitolo 200 di One Punch Man, intitolato "Blessed", ha visto Flashy Flash risparmiare i membri dell'Heavely Ninja Party per rivelare loro la verità sul villaggio ninja. Spiega che precedentemente era un luogo pensato per produrre i seguaci di Dio, tutti coloro non considerati all'altezza venivano uccise.

Uno dei membri afferma di essersi offerto come sacrificio, dimostrando che tutti i membri del Tennin erano già ampiamente a conoscenza della tragica situazione. Subito dopo, i presenti sono stati uccisi da "quell'uomo", che si è palesato avanti Flash e Sonic.

Il capitolo 201 di One Punch Man probabilmente vedrà Speed-o'-Sound Sonic e Flashy Flash combattere il fondatore del villaggio ninja, "quell'uomo", mentre Blast e Saitama potrebbero raggiungere i loro compagni molto presto. Vi lasciamo con la spiegazione del potere di King in One Punch Man.