One-Punch Man 203, uscita e teorie: il ritorno di Blast e Saitama sulla scena

Il capitolo 203 di One-Punch Man è pronto a debuttare sul sito web Tonari no Young Jump di Shueisha. Con Speed-o'-Sound Sonic e Flashy Flash al centro della scena, sembra che i due stiano recuperando il loro rapporto, ma al momento il loro unico obiettivo è quello di sconfiggere il temibile Empty Void.

Il capitolo 203 di One Punch Man verrà rilasciato mercoledì 6 marzo 2024 alle quattro del pomeriggio, secondo quanto suggerito dal sito web Tonari no Young Jump di Shueisha. Purtroppo, sarà disponibile solo in lingua giapponese e bisognerà aspettare prima che Viz Media pubblichi il nuovo numero in inglese.

Il capitolo 202 di One Punch Man ha visto Speed-o'-Sound Sonic salvare Flashy Flash dal mangiare le Cellule di Essere Misterioso, dopo che anche il primo ninja è riuscito a liberarsi per un pelo dalla persuasione. Dopo questo gesto, decidono di allearsi per abbattere una volta per tutte la minaccia di Empty Void. Tuttavia, quest'ultimo è riuscito a schivare il loro attacco, preparando il suo contrattacco: è qui che appare Blast dietro al suo vecchio compagno, spazzandolo via via.

È molto probabile che il capitolo 203 di One Punch Man vedrà l'eroe di classe S Blast combattere contro il suo ex compagno Empty Void, percorrendo il loro passato e rivelando cos'è successo fra loro durante l'ultimo incontro avvenuto fra i due. Finalmente, potrebbe tornare anche Saitama, considerando che si sta avviando verso il luogo del combattimento.