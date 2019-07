In One-Punch Man 212 arriva un nuovo grande scontro

One-Punch Man è in un periodo d'oro, avendo appena abbattuto la barriera delle venti milioni di copie vendute in Giappone. Il manga ridisegnato da Yusuke Murata, tratto dall'opera di ONE, è da poco arrivato su Tonari no Young Jump con il nuovo capitolo 112 che fa proseguire lo scontro cominciato alcuni capitoli fa tra Atomic Samurai e Black Sperm.

Il capitolo 112 di One-Punch Man parte con una nuova immagine animata, che stavolta però raffigura Saitama che cammina su uno sfondo bianco. Dopodiché, la storia di Murata e ONE riparte dalla fine della precedente, tornando quindi sullo scontro tra Atomic Samurai e Black Sperm. Il Samurai rimane sorpreso dalla forza del disastro di Livello Drago, che possiede appunto una potenza mostruosa oltre l'abilità di dividersi. Dopo aver ricevuto diversi colpi da alcuni cloni, è costretto a scappare tagliando il terreno.

Tuttavia, questa mossa era solo in previsione di un attacco concentrato verso i cloni di Black Sperm, obbligandoli a stare in uno spazio ristretto. L'eroe utilizza quindi il nuovo attacco Atomic Convergence Slash, dove polverizza tutti i corpi del mostro nemico. Mentre risale la struttura, però, torna nel punto dove ha incontrato Black Sperm, che si nascondeva ancora lì col corpo principale.

I due, in un singolo istante, si scambiano un colpo, dove Atomic Samurai taglia Black Sperm, mentre quest'ultimo sferra un potentissimo pugno all'eroe. Lo scambio di attacchi però va a sfavore dell'eroe, che si trova nuovamente in inferiorità numerica, oltre che gravemente ferito. Atomic Samurai prova il tutto per tutto, facendo crollare il tetto del corridoio.

In un altro luogo, Zombieman avverte i tremori provocati dai colpi di Atomic Samurai, ma viene sorpreso da un altro disastro di livello drago, Homeless Emperor. Questo, dopo pochi colpi, distrugge arti e testa di Zombieman, ma quest'ultimo si rigenera e intraprende uno scontro con il nuovo mostro. Arrivano quindi nuovi problemi per gli eroi di classe S di One-Punch Man.