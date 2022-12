One Punch Man 3: come apparirà l'anime con lo stile dello Studio MAPPA?

Dopo anni di silenzio, sporadiche voci di corridoio e tanta pazienza, finalmente i fan sono stati accontentati: One Punch Man 3 si farà. Per la nuova stagione sembra però che il comparto visivo sia destinato a cambiare ulteriormente visto l'ennesimo passaggio di consegne da J.C. Staff a Studio MAPPA.

Ovviamente è ancora presto per sapere se lo studio dietro a Chainsaw Man e L'Attacco dei Giganti 4 riuscirà a migliorare il lavoro di J.C. Staff o, ancor meglio, quello di Madhouse, tuttavia le aspettative non sono mai state così alte visto la qualità tecnica delle ultime produzioni della compagnia. Inoltre, non sappiamo se One Punch Man 3 uscirà nel 2023 o nel 2024, in ogni caso vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità sull'argomento.

A tal proposito, recentemente un artista, un certo markReymer, ha realizzato un'illustrazione originale in cui prova ad immaginare lo stile della nuova stagione attraverso la figura di Garo. Il celebre personaggio, dunque, viene ridisegnato con un tratto molto vicino alle ultime produzioni MAPPA, l'ideale per fornirci un assaggio sulla bontà visiva di quello che potrebbe essere il prodotto finale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica che potete ammirare in calce alla notizia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto?