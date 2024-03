One-Punch Man 3 fa già parlare di sé: il trailer è stato visto da tutti!

Con il rilascio del trailer della terza stagione di One Punch Man, la curiosità dei fan è alle stelle e la community è sempre più desiderosa di vedere il ritorno dell'anime tanto atteso. La gioia degli appassionati è evidente non solo dalla reazione dei media, ma anche dai numeri: il trailer ha ricevuto un'impennata di visualizzazioni.

Dando un'occhiata al canale EMOTION Label Channel su YouTube, il trailer di One Punch Man 3 supera i 4,7 milioni di visualizzazioni, numeri destinati a crescere ancora con il tempo. È un segno tangibile del fervore attorno al ritorno tanto atteso della serie, soprattutto considerando che il trailer della prima stagione deteneva il record precedente con 4,3 milioni di visualizzazioni.

Se i precedenti trailer avevano molte visualizzazioni sparse fra le varie piattaforme, questa volta il discorso è differente. La terza stagione di One Punch Man è destinata ad essere una delle serie più seguite dell'anno e, visto il ritorno dello studio J.C. Staff per quanto riguarda l'animazione dell'opera, potrebbe essere mantenute alte le aspettative della community.

Tratto dalla serie a fumetti ideata da ONE e disegnata da Yusuke Murata, l'anime è pronto ad esplorare la nuova avventura di Saitama, l'eroe capace di sconfiggere qualsiasi nemico con un solo pugno. Alla ricerca di un nemico che possa competere con la sua immensa forza fisica, si troverà di fronte ad intrighi, misteri e un antagonista dal potere eccezionale. Intanto, il manga di One Punch Man si ferma per motivi quasi del tutto sconosciuti, ma non c'è da temere: tornerà molto presto.