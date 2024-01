One-Punch Man 3 prodotto dagli studio di Attack on Titan e My Hero Academia? Non è così!

Le voci sulla terza stagione di One Punch Man stanno attirando l'attenzione degli appassionati di anime. Senza informazioni ufficiali sullo studio o sullo staff che lavorerà alla nuova stagione, è nata un'ipotesi che suggerisce una collaborazione tra Studio Bones e MAPPA per animare la stagione 3. Ma sarà davvero così?

Lo Studio Bones è popolare soprattutto per aver dato vita al colorato mondo di My Hero Academia, ma anche per titoli come Bungo Stray Dogs e Soul Eater. Il rinomato Studio MAPPA, invece, ha animato la quarta stagione di Attack on Titan ma ha anche portato sul piccolo schermo Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Vinland Saga, diventando in un solo decennio uno degli studi d'animazione più importanti del Giappone.

Non è la prima volta che due studi d'animazione distinti lavorano insieme per dare vita ad un anime e la notizia di questa collaborazione ha non poco entusiasmato i fan. A "confermare" quello che sembrava essere un leak è un'immagine divulgata poco dopo, che mostra Garo di One Punch Man, il potente cacciatore di eroi e antagonista dell'opera, e in sovrimpressione i loghi di Studio Bones e MAPPA.

Dopo un'approfondita ricerca svolta dal web è emerso che la locandina era solo una fanart e che non esiste nessun leak riguardo una possibile collaborazione fra Studio Bones e MAPPA. Alcune indiscrezioni dei fan affermano che il nuovo studio di Yusuke Murata, illustratore del manga di One-Punch Man, potrebbe animare One Punch Man 3: per ora, però, si tratta solo di ipotesi.

Ciò che è certo è che la terza stagione di One Punch Man è stata già confermata, e attende solo una data d'uscita ufficiale.