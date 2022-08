One Punch Man 3 in produzione già da un anno? Cosa sappiamo sulla nuova stagione

Sono ormai anni che gli appassionati attendono novità su One Punch Man 3, la nuova stagione dell'anime che non è stata ancora ufficialmente annunciata. Al termine della precedente serie la produzione annunciò la volontà di continuare ad animare il franchise, tuttavia da allora sono passati ben 3 anni.

Recentemente però qualcosa ha iniziato a muoversi quando un famoso insider ha riportato la notizia, poi rimbalzata da un'altra fonte attendibile, della messa in cantiere della stagione 3 di One Punch Man. Ovviamente non abbiamo ancora informazioni certe, eppure nelle ultime ore si sono intensificate le informazioni a riguardo.

Un altro leaker, infatti, avrebbe rivelato che la produzione dei nuovi episodi sarebbe cominciata effettivamente un anno fa, tuttavia il testimone non si troverebbe più tra le mani di J.C. Staff. La fonte avverte di non riporre troppe aspettative su questa nuova stagione visto che anche questo studio di animazione, prima la realizzazione era curata da Madhouse, si sarebbe rifiutata di farsi carico del progetto. Non ci resta dunque che attendere comunque i prossimi mesi per tutte le conferme del caso, a partire dall'annuncio ufficiale.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste nuove voci di corridoio? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.