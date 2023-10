One-Punch Man 3, quando esce la terza stagione? A che punto è?

Lontano dallo schermo dal 2019, anno in cui venne trasmessa la seconda stagione, One-Punch Man è uno degli anime più richiesti dal pubblico. Ma che cosa sappiamo sulla situazione attuale della serie? Proviamo a scoprire quando uscirà la terza stagione di One-Punch Man.

L'annuncio di One-Punch Man 3 risale all'agosto del 2022, dunque più di un anno fa, con una locandina creata da Chikashi Kubota. Considerato quanto tempo è trascorso dal reveal ufficiale, la produzione dovrebbe trovarsi ormai a buon stato. Eppure, le informazioni sul progetto scarseggiano da diverso tempo.

Se sull'adattamento del manga shonen di One e Yusuke Murata non si hanno informazioni ufficiali, i leak invece si sprecano. Secondo quanto riportato da alcune fonti affidabili, One-Punch Man è passato nelle mani di Studio MAPPA. Se così fosse, questo sarebbe il secondo passaggio di consegne, dopo quello avvenuto tra Madhouse e J.C. Staff tra la prima e la seconda stagione.

Il cambio di studio potrebbe essere la causa dell'assenza prolungata dell'anime, ma d'altrocanto è necessario per la buona riuscita del progetto. La prima stagione di One-Punch Man del 2015 è stata elogiata dalla comunità di appassionati, mentre la seconda di J.C. Staff è stata bombardata di recensioni negative. A Studio MAPPA toccherà dunque risollevare le sorti della produzione e riottenere la fiducia del pubblico.

A ogni modo, al momento questo passaggio di consegne non è ancora stato ufficializzato. Al MAPPA Stage 2023 non è stato rivelato nulla in merito, forse a causa di impedimenti dovuti ai permessi tra editor e partner. Considerando anche gli impegni di MAPPA con la trasmissione della stagione 2 di Jujutsu Kaisen e l'imminente arrivo dell'ultima puntata di Attack on Titan, difficilmente qualcosa potrà smuoversi presto. Analizzati tutti questi fattori, si potrebbe ipotizzare che l'uscita di One-Punch Man 3 avvenga nella seconda metà del 2024.