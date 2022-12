One Punch Man 3: la nuova stagione arriverà nel 2024?

One Punch Man 3 è finalmente tornato protagonista di speculazioni e voci di corridoio dopo l'ultimo grande leak cha ha caratterizzato la saga nelle scorse ore: Studio Mappa si occuperà della nuova stagione. Si tratta dell'ennesimo passaggio di testimone che potrebbe tradursi però in un comparto tecnico straordinario.

MAPPA, lo studio dietro l'Attacco dei Giganti 4, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, giusto un paio di titoli per citarne alcuni, sembra che si farà carico dell'ennesimo progetto importante, ovvero la stagione 3 di One Punch Man. Si tratta di una notizia che già di per sé ha del clamoroso visto che negli ultimi tempi l'azienda ha migliorato sempre di più la qualità tecnica e visiva delle sue produzioni.

Ovviamente questo è soltanto un leak, motivo per cui vi è da attendere conferme ufficiali, allo stesso modo della voce di corridoio lanciata da SPANKU, noto insider dell'industria. In realtà, il leaker racconta di un progetto a cui Studio MAPPA sta lavorando, senza fare nomi della serie animata, e che dovrebbe debuttare nel 2024. Spanku aggiunge che si tratta di un titolo 'davvero buono', quindi presumibilmente con uno staff in grado di realizzare un bellissimo comparto tecnico.

Il leak, tuttavia, è arrivato ad una distanza minima dai primi rumors sul coinvolgimento di MAPPA in One Punch Man 3, motivo per cui tutti gli indizi sembrano proiettare le sue voci su questa produzione. Se così fosse, ad ogni modo, ciò si tradurrebbe in una nuova stagione visivamente spettacolare visto anche il margine di tempo a disposizione del team. E voi, invece, cosa ne pensate di queste indiscrezioni? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.