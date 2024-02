One-Punch Man 3: ecco il primo trailer! Confermato il ritorno dello studio J.C. Staff

Sono passati più di 4 anni dall’uscita dell’ultimo episodio della seconda stagione di One-Punch Man, la cui gestione era passata a J.C. Staff. E ora, dopo numerosi rumor che vedevano addirittura il prosieguo del progetto ad opera dello studio d'animazione di Yusuke Murata, disegnatore del manga, sono arrivate informazioni ufficiali a smentirli.

Nelle scorse ore, infatti, sono stati pubblicati dei dettagli sul sito ufficiale della serie dove viene confermato il rinnovato coinvolgimento di J.C. Staff nell’adattamento animato. Sono stati confermati nomi già noti agli appassionati, che si sono occupati della seconda stagione, come Tomohiro Suzuki nel ruolo di sceneggiatore e adattatore del materiale originale del manga di ONE e Murata, Chikashi Kubota, Ryosuke Shirokawa e Shinjirou Kuroda come responsabili del character design e della direzione dell’animazione. Tornerà anche Makoto Miyazaki a curare la colonna sonora dell’anime.

In concomitanza è stato rilasciato anche un trailer, disponibile in cima alla notizia, dove si nota Garou impegnato a combattere contro diversi mostri in sequenze dalla buona qualità. Sfortunatamente non è stata comunicata alcuna data d’uscita ufficiale della terza stagione di One-Punch Man, ma lo studio ha annunciato l’arrivo di diverse visual dedicate ai personaggi principali. La prima è già stato diffusa e, come potete vedere in calce, raffigura Saitama.

Per concludere, ricordiamo che uno dei doppiatori potrebbe aver confermato il ritorno dell’anime nel 2024, sebbene l’assenza di una data d’uscita anche genericanel trailer faccia pensare più al debutto nel 2025, e vi lasciamo ad un video cosplay di Tatsumaki. Fateci sapere cosa ne pensate di questo breve trailer e della conferma del ritorno di J.C. Staff al lavoro sulla terza stagione di One-Punch Man nei commenti.