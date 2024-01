One-Punch Man 3 uscirà nel 2024? Un doppiatore dell'anime sembra darne conferma

Annunciata nel 2022, la terza stagione di One-Punch Man sembra essere scomparsa dai radar. Della serie non si sa più nulla di ufficiale da ormai diverso tempo, ma una recente fuga di notizie sembra infondere speranza negli appassionati. One-Punch Man Stagione 3 potrebbe uscire nel 2024!

Negli ultimi tempi i leak su One-Punch Man si stanno facendo sempre più insistenti. Pare che la produzione continuerà a essere travagliata. Dopo l'avvincersi della produzione da MADHOUSE a J.C. Staff, ci sarà un nuovo cambio di studio. Un recentissimo leak vuole che One-Punch Man 3 venga co-prodotto dagli studi d'animazione dietro My Hero Academia e Attack on Titan. Non sarebbe la prima volta che un anime viene co-prodotto – vedasi Spy x Family con WIT e CloverWorks -, ma questa soluzione appare remota. Piuttosto, sono insistenti e probabili i rumor secondo cui sarà MAPPA a occuparsi di questa nuova stagione.

A ogni modo, nonostante l'incertezza sullo staff che si occuperà della serie, l'uscita di One-Punch Man 3 sembra vicina. Saito Ishikawa, doppiatore giapponese di Genos, ha rivolto un tweet ai suoi follower aggiornandoli sui lavori in cui si cimenterà nel prossimo periodo. Tra quelli che usciranno prossimamente, figura proprio Genos in One-Punch Man 3. In base alla rivelazione del doppiatore, che cita altre serie la cui uscita è già confermata per quest'anno, si può presumere che l'attesa terza stagione di One-Punch Man 3 esca entro la fine del 2024.