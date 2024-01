One-Punch Man, i 5 eroi di Classe S più forti

Mentre il capitolo 194 di One-Punch Man ha intrattenuto i fan con uno scontro supersonico, oggi parliamo di un elemento fondamentale della Società degli Eroi imbastita da One e Murata: la Classe S. Il riferimento, ovviamente, è al gruppo di eroi più forti di tutto One-Punch Man. Chi sono i 5 guerrieri più potenti? Scopriamolo in questa nuova Top!

5 - Bang

Pur non facendo più parte dell'Associazione Eroi da un po' di tempo, Bang è stato uno dei guerrieri di Classe S più forti per gran parte della serializzazione di One-Punch Man. La grande esperienza e tecnica del maestro di arti marziali ha più volte fatto la differenza negli scontri, che ha sempre affrontato le minacce con grande calma, evitando anche di mostrare le sue tecniche letali a Garo, suo ex allievo.

4 - Genos

Anche se figura al dodicesimo posto della Classe S, il cyborg Genos, quando combatte a piena potenza, supera enormemente la potenza di gran parte degli eroi che lo precedono in classifica. Durante l'Arco dell'Associazione dei Mostri, tra l'altro, l'allievo di Saitama ottiene la capacità di massimizzare tutta la sua forza in dieci secondi di pura devastazione.

3 - Metal Knight

Difficile valutare le capacità effettive di un eroe che combatte attraverso un esercito di robot. Nonostante ciò, il potenziale bellico è devastante e "Imperatorino", sempre di classe S, ha affermato che la potenza totale delle armi di Bofoi, la mente dietro Metal Knight, è superiore a quella individuale di qualsiasi eroe esistente.

2 - Tatsumaki

Stiamo parlando, in questo caso, di un'esper dalle abilità psicocinetiche impareggiabili. Murata, una volta, ha dichiarato che Tatsumaki, da sola, è in grado di sollevare l'intera città Z, a dimostrazione della sua immensa forza.

1 - Blast

In termini di pura potenza, Blast non ha rivali nella Classe S (se si esclude ovviamente Saitama, che non ne fa parte). Questo misterioso eroe compare solo come ultimo baluardo difensivo per proteggere l'umanità da una minaccia planetaria. È in grado di manipolare lo spazio e creare portali, corre ad una velocità incalcolabile e sa usare il teletrasporto. Mentre vi lasciamo discutere di questa classifica nei commenti, ci domandiamo ancora quando finirà One-Punch Man.