One-Punch Man, i 5 personaggi più malvagi di tutta la serie di ONE e Murata

Nella serie One-Punch Man ONE e Yusuke Murata hanno saputo ideare e portare su carta creature malvagie a dir poco mostruose, talvolta raccapriccianti e talvolta interessanti, donando loro originalità dal punto di vista del design ma anche della caratterizzazione. Ma quali tra queste sono le più malvagie? Scopriamo in questa top 5.

In fondo alla classifica troviamo Empty Void, personaggio introdotto abbastanza di recente nella serie ma che ha già dimostrato di essere un’entità straordinariamente malvagia. Fondatore del villaggio ninja, Empty Void si trasformerà in una creatura estremamente potente e pericolosa dopo aver ricevuto particolari capacità da Dio, che sfrutterà per accrescere la sua fama come assassino.

Al quarto posto si posiziona Psykos, malvagia sin da quando era bambina, dalla sua proposta di distruggere l’intera umanità per rendere la società del soprannaturale libera fino alla fondazione dell’associazione dei mostri. Usando Orochi come leader dell’associazione, Psykos ha dimostrato anche di avere grandi abilità manipolatorie.

Sull’ultimo gradino del podio si classifica il Re degli Abissi, determinato a guidare la propria specie alla conquista della superficie e alla distruzione dell’umanità. La sua considerazione degli esseri umani è pressoché nulla, li vede come cibo, e ha dato prova di essere molto potente ma anche particolarmente sadico.

In seconda posizione troviamo Fuhrer Ugly, un personaggio dall’aspetto inquietante, dalla testa deforme, nonché uno dei mostri più temibili presenti nell’intera opera. Trae gioia dal provocare dolore agli altri, soprattutto in maniera lenta, e viene riconosciuto e classificato come Ugmon, mostri che nelle loro precedenti forme umane venivano discriminati. Proprio a causa di questo passato tormentato e triste, Fuhrer Ugly ha accumulato un'enorme forza, derivante dall’odio e dal disgusto provati dalla società nei suoi confronti.

Il personaggio più malvagio della storia è Dio, entità negativa che considera gli umani come feccia che inquina la Terra. Per raggiungere il loro sterminio è disposto a circondarsi di alleati potenti, donando loro capacità fuori dal comune, ma anche in questo caso li considera come meri strumenti per i propri obiettivi.

In conclusione, ecco quando uscirà il prossimo capitolo di One-Punch Man, e vi lasciamo al trailer della terza stagione dell’anime.

Su Scottecs Gigazine 9 - JasMine Craft è uno dei più venduti di oggi.