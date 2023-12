One-Punch Man, i 5 personaggi migliori dell'anime

One-Punch Man è una serie che ama giocare con i canoni del battle-shonen fino a sovvertirli, ma non si limita a questo. Molti personaggi che popolano la storia di One-Punch Man sono davvero memorabili per diversi motivi. Scopriamo chi sono e perché.

5 - Boros

Il primo personaggio in grado di resistere al colpo di Saitama è entrato subito nel cuore dei fan. La backstory di Boros spiega come questi sia frustrato per non aver mai trovato rivali degni da affrontare. Il protagonista di One-Punch Man rispetta profondamente il suo avversario e lo comprende appieno. È in basso nella nostra Top 5 solo per il poco minutaggio che gli è stato concesso nell'anime.

4 - Sonic il Supersonico

Sonic, al centro degli eventi recenti del manga di One-Punch Man, è uno shinobi che ha affrontato Saitama in un bosco, scoprendo che l'eroe calvo non va mai sottovalutato. Nonostante nell'anime appaia solo sporadicamente, ha tutti i requisiti del buon antieroe, visto che aiuta più dii una volta i protagonisti per ragioni personali.

3 - Spatent Rider

Pur essendo uno dei personaggi più deboli della serie, Spatent Rider ha colpito la fanbase grazie alla sua grande nobiltà d'animo. Un vero eroe, anche se buffamente legato alle biciclette, che si prende sul serio e affronta nemici molto più forti di lui, come il Re del Mare, per salvare vite umane.

2 - Genos

Questo cyborg è l'allievo di Saitama e resta impresso nei fan per il forte contrasto tra le aspettative che crea e il risultato delle sue azioni. Genos, infatti, si presenta come uno dei personaggi più cool di One-Punch Man e degli anime in generale, con un design superbo e delle armi robotiche devastanti, ma subisce una incredibile serie di sconfitte: ciò lo rende un personaggio comico, ma anche profondamente ingenuo e drammatico.

1 - Saitama

Semplicemente un'icona assoluta della cultura Pop. Il protagonista di One-Punch Man è capace di fondere la comicità all'epica grazie ad una personalità che è fatta di ironia, passività, bizzarre fissazioni, ma anche di grande determinazione ed eroismo. Mentre c'è chi si è chiesto che livello avrebbe Saitama se in One-Punch Man ci fossero gli scouter di Dragon Ball, noi vi chiediamo quali sono i vostri personaggi preferiti di One-Punch Man!