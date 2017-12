One-Punch Man accresce notevolmente il suo successo con il 15° volume del manga!

Non è certo un segreto che One-Punch Man è uno dei manga -e delle serie anime- di maggior successo del momento. A conferma di ciò, arrivano ora notizie direttamente dall'ultimo volume del manga, che elogiano le copie stampate della serie... e non sono poche!

La sovraccoperta del 15 ° volume dell'opera creata da ONE e illustrata dal maestro Yusuke Murata, One-Punch Man, Lunedì ha rivelato che la serie ha più di 14 milioni di copie in stampa. Il manga aveva 13 milioni di copie in stampa a Luglio e l'incremento è notevole.

La serie manga disegnata da Murata adatta il web manga creato da ONE con lo stesso nome, mentre Il manga spinoff di One-Punch Man, sempre disegnato da Murata, è attualmente in corsa sul sito web gratuito Tonari No Young Jump di Shueisha.

One-Punch Man segue le gesta dell'eroe Saitama, divenuto potentissimo (e pelato) grazie ad un intenso allenamento che lo ha portato a poter sconfiggere qualsiasi nemico con un singolo pugno. Circondato da altri eroi, come il suo allievo Genos, Saitama vaga per il paese annoiato dalla sua se stessa potenza, alla ricerca di un nemico che sia alla sua altezza.

La serie cartacea ha raggiunto da poco il 15° Volume, di cui potete ammirare la simpatica cover in calce alla notizia, mentre la serie anime ha all'attivo una prima stagione già conclusa e una seconda attualmente in produzione.

One-Punch Man cresce sempre di più.