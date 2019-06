One-Punch Man: un'animazione fanmade rende giustizia al combattimento tra Genos e G4

La seconda stagione di One-Punch Man non sta brillando per quanto riguarda la cura del comparto tecnico, con molte battaglie che hanno avuto animazioni deludenti per i fan più esigenti che speravano in una qualità simile a quella apprezzata nella prima stagione. Il combattimento di Genos contro G4, è un esempio di questo discorso.

Un fan allora, presto atto del problema, si è dilettato nel ricreare la battaglia. L'utente in questione proviene da reddit, e il suo nome è /lemonrations, che ha reinterpretato il pugno sferrato da Genos in faccia a G4 senza quel fastidioso effetto Blur presente oltremodo nella versione canonica. L'animatore ha postato la sua creazione sulla board ufficiale di One-Punch Man ed è divenuta subito virale.

Il responso è stato incredibilmente positivo, con i fan che nei commenti hanno espresso tutto il loro supporto per l'animazione fan made, con alcuni che addirittura l'hanno paragonata ad un frame della prima stagione, nota per una straordinaria qualità tecnica. Oggi è il giorno del nuovo episodio, e si è dibattuto molto sul fatto che una settimana in più di lavoro potesse migliorare le animazioni della puntata, anche se le speranze sono poche a causa della schedule forsennata di J.C Staff.

La prossima puntata metterà in scena il confronto tra Saitama e Bakugan, e ci auguriamo che il combattimento possa esser stato reso al meglio. Nonostante ciò, l'ordito narrativo della seconda stagione di One-Punch Man ci sta convincendo, e potrete saperne di più leggendo il nostro approfondimento che rivela luci e ombre dei primi 6 episodi dell'anime. Ricordiamo che l'adattamento prevederà in totale 12 episodi.