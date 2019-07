One-Punch Man: l'anime riceverà una terza stagione?

One-Punch Man 2 ha lasciato alcune questioni irrisolte, nonostante un finale di stagione decisamente all'altezza delle aspettative. Lo scontro tra Bang, Bomb e Garo ha estasiato i fan, così come quello tra Genos e l'Antico Millepiedi.

L'anime però, tratto dall'opera originale di ONE e Yusuke Murata, ha adattato solamente 84 dei 112 capitoli disponibili: ci sarebbe dunque la possibilità di vedere una terza stagione.

A tal proposito, l'account social ufficiale della serie ha postato il tweet che potete osservare in calce all'articolo, scrivendo quanto segue: "Grazie per aver guardato l'episodio 24 della nostra Serie tv! Il secondo round si è concluso, ma la storia di One-Punch Man non è ancora finita! Faremo del nostro meglio per consegnarvi un'altra stagione dell'anime, voi intanto continuate a sostenerci!"

Esiste dunque la volontà da parte degli autori, ma servirà del tempo prima che lo studio di animazione torni a lavorare sul'opera. Tra la prima e la seconda stagione dell'anime passarono ben quattro anni, dunque secondo molti non ci sarebbe da stupirsi se l'ipotetica nuova stagione arrivasse tra il 2021 e il 2022.

E voi cosa ne dite? Siete curiosi di vedere il proseguo delle avventure di Saitama? Fatecelo sapere nei commenti, mentre se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata a questo fantastico video fanmade!