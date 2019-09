One-Punch Man: arriva un cosplay dedicato a Metal Bat

Saitama è riconosciuto da tutti come uno degli eroi più forti di One-Punch Man, ma l'opera scritta da ONE e ridisegnata da Yusuke Murata su Tonari no Young Jump si concentra anche su tante altre figure, più o meno secondarie, che arricchiscono l'opera e creano un sottobosco di figure che conquistano i fan. Tra questi c'è indubbiamente Metal Bat.

L'eroe con la mazza di ferro è tra i più apprezzati di One-Punch Man e finora ha sconfitto tanti mostri e cattivi di vario genere. L'eroe è sempre stato tra i più duri della serie, ritrovandosi però spesso insanguinato e malconcio in seguito agli scontri. Un fan ha deciso di omaggiarlo interpretando Metal Bat in un cosplay che potete vedere in calce.

L'utente Instagram KevMart ha mostrato ai suoi fan il fantastico costume di Metal Bat che ha preparato per il CrunchyRoll Expo 2019. L'eroe di One-Punch Man si mostra con parecchio sangue con la mazza da baseball di metallo nella mano destra, mentre il resto dell'abito è accuratamente dettagliato, dalla maglia rossa ai pantaloni che usavano i teppisti giapponesi negli anni '90.

Vi piace questa versione di Metal Bat, il quindicesimo eroe di classe S? Potete trovare qui la nostra recensione di One-Punch Man stagione 2.