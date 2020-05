One-Punch Man: arriva un nuovo aggiornamento sull'uscita del prossimo capitolo

Come sicuramente saprete, la grande epopea di One-Punch Man è velocemente divenuta una tra le produzioni di questi ultimi anni più apprezzate sul mercato, il tutto prima grazie a un'opera cartacea e successivamente attraverso un adattamento animato che ha contribuito ad ampliare ancor di più la fanbase del franchise.

Nonostante la seconda stagione della serie anime sia oramai giunta alla sua conclusione - con una terza stagione che, per il momento, non è stata ancora confermata -, l'opera cartacea sta continuando la sua corsa di capitolo in capitolo. Recentemente, però, si sono presentati dei ritardi legati alla rivisitazione di alcune scene non sufficientemente convincenti agli occhi di One e Yusuke Murata, rispettivamente creatore e disegnatore dell'opera.

Ebbene, proprio Yusuke Murata ha recentemente utilizzato il suo account Twitter per aggiornare tutti i suoi fan sullo attuale stato dei lavori. Andando più nello specifico, il disegnatore ha fatto sapere che dopo un rallentamento iniziale, la situazione è oramai tornata alla normalità, con i lavori che stanno proseguendo speditamente. In tal senso, Murata ha anche fatto sapere di essere attualmente al lavoro sulla cover del futuro capitolo del manga, la quale andrà a ricollegarsi a un'altra copertina della produzione che al momento il pubblico ancora non ha avuto modo di visionare.

Giusto recentemente, inoltre, sempre Murata aveva pubblicato su Twitter uno sketch dedicato al prossimo capitolo di One-Punch Man. Inoltre, in queste ultime settimane pure One è tornato alla luce della ribalta dopo aver provato a realizzare un'animazione per One-Punch Man, con dei risultati che hanno divertito un sacco di fan.