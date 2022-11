One-Punch Man: arriva l'attesa promozione per Saitama

Le doti fisiche di Saitama non sono seconde a quelle di nessuno. È ben noto come il protagonista di One-Punch Man abbia superato gli esami con il pieno dei voti in quella materia. Il problema però è che il suo test intellettivo non è stato sufficiente per piazzarlo agli alti ranghi, portandolo a essere un eroe di classe C.

L'inizio della storia in One-Punch Man quindi lo vedeva come un eroe di basso livello, appena degno di aiutare una vecchietta ad attraversare la strada. Le cose sono cambiate con il tempo e con i numerosi scontri a cui ha preso parte, arrivando a essere un eroe di classe B durante la famosa saga dei mostri. Lo scontro con Garou ha sancito la fine di quella fase, e così Saitama ha potuto fare un altro passo in avanti.

Nel recente capitolo 172 di One-Punch Man, un Saitama senza casa è stato accolto nella fortezza degli eroi, che però accoglie soltanto coloro che hanno un rango A o superiore. Ed è proprio così che è stato ufficializzato che Saitama ha raggiunto il rango A posizione 39 nell'elenco degli eroi, diventando così uno dei più forti dell'organizzazione. Ovviamente c'è ancora della strada da fare, dato che l'obiettivo è puntare al rango S, il più elevato.