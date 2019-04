One-Punch Man: arriva lo scontro tra Saitama e Garou

Dopo aver preparato gli spettatori nel corso dei primi due episodi, la terza puntata dedicata alla seconda stagione di One-Punch Man ha finalmente permesso al pubblico di vedere lo scontro tra Saitama e Garou, con quest'ultimo che ne è uscito con le ossa decisamente rotte.

Andando più nello specifico, dopo aver fatto a pezzi Mumen Rider, Tanktop Master, Tank Topper Army, Golden Ball e Spring Mustachio - il tutto avvenuto nello stesso episodio -, Garou intravede per strada Saitama, supponendo che quest'ultimo lo stia osservando. In verità Saitama stava guardando delle parrucche poste in un negozio posizionato alle spalle di Goruo.

Saitama aveva infatti appreso che Charanko, uno studente di Band, stava tentando invano di partecipare a un torneo d'arti marziali caratterizzato da un montepremi da 3 milioni di yen. Rassegnatosi, Charanko decide infine di donare il suo biglietto a Saitama, ora intenzionato a comprare una parrucca per partecipare al torneo sotto mentite spoglie. Riflettendo tra sé e sé, Garou pensa:

"Mi stava prendendo in giro? Anche lui è un eroe? Non l'ho mai visto prima... normalmente nessuno cercherebbe di scalare la classifica catturandomi, ma non si può mai sapere."

L'attacco di Garou è tempestivo, con un colpo ben mirato che colpisce la spalla di Saitama il quale, però, non reagendo in alcun modo all'attacco, colpisce Garou con un singolo colpo mettendolo fuori gioco. La risposta di Saitama al tutto è:

"Quale sarebbe la tua grande idea? Chi ti credi di essere? Vorresti forse derubarmi? Non disturbarmi mentre faccio la spesa."

La seconda stagione di One-Punch Man è disponibile in streaming su Hulu e su Crunchyroll al di fuori degli Stati Uniti, oltre che su VVVID. La stagione è diretta da Chikara Sakurai, in collaborazione con il nuovo studio di produzione J.C. Staff. Yoshikazu Iwanami è il direttore del comparto sonoro mentre Chikashi Kubota si è occupato della creazione di nuovi personaggi. La seconda stagione dell'anime avrà una durata di 12 episodi e Viz Media ha concesso in licenza la stagione per realizzarne anche una versione inglese.