One-Punch Man: arriva la torta a forma di Saitama per un fan

Nonostante una seconda stagione un po' sotto tono, One-Punch Man ha ancora tanti fan in tutto il globo. La popolarità dell'anime è sempre alle stelle grazie alla simpatia dei personaggi e, soprattutto, al protagonista Saitama, vero emblema della serie. L'eroe pelato rimane sempre tra i personaggi preferiti, come è stato dimostrato da una torta.

Il franchise di One-Punch Man, dopo tanto merchandising di vario genere, ora può fregiarsi di avere anche le torte di compleanno a tema. L'utente Reddit DwayneFade ha ordinato di recente una speciale torta One-Punch Man per il compleanno del figlio, grande fan della serie.

Come potete vedere in calce, ha un design con il famoso "pugno normale" in primissimo piano, ma anche tanti altri dettagli di contorno che aiutano a rendere ancora più vera e spettacolare la torta. Il dolce è stato realizzato da @bynicscakes e avrà sicuramente fatto felice il figlio del committente realizzando una delle scene in cui il pugno sembra "rompere" lo schermo, con tanto di scaglie realizzate in cioccolato tutte intorno.

Ora resta solo da decidere se mangiare veramente questo piccolo capolavoro e usarla per festeggiare o tenerla in vetrina in bella mostra, sperando che non si rovini. Intanto, il manga è in prosecuzione: l'ultimo capitolo pubblicato di One-Punch Man è stato il 113.