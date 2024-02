One-Punch Man: arrivano nuovi dettagli sulla Stagione 3, ma sono cattive notizie!

La terza stagione dell'anime One Punch Man è stata annunciata oltre un anno fa, ma le informazioni sono sorprendentemente scarse. Recentemente, Yusuke Murata, l'illustratore del manga, ha deciso di rompere il silenzio che circonda questo tanto atteso adattamento. Tuttavia, le sue parole non hanno portato le rassicurazioni sperate.

In un tweet rilasciato di recente, Yusuke Murata ha chiarito la sua posizione riguardo alla terza stagione dell'anime One-Punch Man. Contrariamente alle speranze dei fan, ha dichiarato di non essere coinvolto nell'adattamento animato.

"A proposito, non sono coinvolto nella terza stagione dell'anime One Punch Man. La produzione dell'animazione è un mio progetto personale", scrive Murata sul social X. Questo annuncio è stato necessario a causa di alcune ipotesi stilate dalla community, che immaginavano l'autore a lavoro sull'adattamento anime con il suo studio d'animazione indipendente.

Questa precisa delucidazione è stata cruciale per dissipare le speculazioni che vedevano il suo studio coinvolto nel ritorno dell'eroe Saitama e dei suoi compagni. Attualmente, resta ancora un mistero quale studio prenderà in carico la produzione della terza stagione di One-Punch Man.

Lo studio di Murata è stato considerato come uno dei possibili studi in lavorazione su One Punch Man 3. La community sperava che l'artista potesse lavorare sulla sua stessa opera, ma questa volta in formato anime, ma a quanto pare bisognerà pazientare ancora un po' per scoprire quale casa d'animazione si occuperà di dare vita a OPM. In un'industria in cui gli annunci di nuovi progetti di solito portano a una rapida progressione, la situazione legata all'adattamento dell'opera di ONE rappresenta una straordinaria eccezione.