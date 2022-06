One-Punch Man, in arrivo un film live action prodotto da Sony: ecco chi sarà il regista

Una delle serie manga più popolari degli ultimi anni è senza dubbio One-Punch Man. Iniziato nel 2009 e giunto oggi al volume numero 25, One-Punch Man narra le avventure di Saitama, uomo capace di sconfiggere ogni nemico con un solo colpo che, a causa del suo aspetto, viene spesso sottovalutato.

La pubblicazione di One-Punch Man è cominciata online sul blog dell'autore One. Successivamente, l'illustratore Yusuke Murata ha proposto a One di ridisegnare le tavole della sua opera, dando così inizio, nel 2012, alla pubblicazione di One-Punch Man su Weekly Young Jump. Dal manga è stata poi tratta una serie anime, che al momento conta 24 episodi totali divisi in due stagioni.

Secondo il sito web di informazione Deadline.com, sembrerebbe essere in arrivo un film live action di One-Punch Man prodotto da Sony. Il regista del film dovrebbe esserci Justin Lin, che ha da poco concluso i lavori per Fast and Furious X, in uscita nel 2023. Ad affiancarlo nella sceneggiatura ci saranno Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, che hanno già lavorato insieme per Sony ai film Venom e Jumanji: The Next Level.

La pellicola live action di One-Punch Man, stando ai primi rumor, dovrebbe iniziare la produzione entro la fine del 2022 sotto la guida di Avi Arad (trilogia di Spider-Man, Venom, Uncharted). Il produttore sarà affiancato dallo stesso Justin Lin, coinvolto a tutto tondo nel progetto.

Mentre One-Punch Man supera i 25 milioni di copie vendute, ecco che arriva un'altra splendida notizia per il franchise di One. E voi, siete entusiasti all'idea di un live action di One Punch Man?