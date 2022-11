One-Punch Man, in arrivo il nuovo manga dell'autore ONE su rivista

Come vi avevamo già anticipato negli scorsi giorni, l'autore di One-Punch Man ONE esordirà con Versus, un nuovo manga che verrà pubblicato sulla rivista Shonen Sirius di Kodansha. Un grande ritorno per il mangaka, che dopo Mob Psycho 100 uscito nel lontano 2012 non si era cimentato nella scrittura di nuove opere.

Al progetto Versus ha preso parte assieme a ONE il disegnatore Kyotaro Azuma, incaricato di disegnare i folli scontri narrati dal maestro. Perché Versus, almeno secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe un'opera molto simile a One-Punch Man: 47 tra gli eroi più forti del mondo dovranno sfidare una squadra di demoni scelta dal Signore dei Demoni.

Versus farà il suo esordio il 26 novembre su Shonen Sirius, e come possiamo vedere dal tweet di @shonenleaks la copertina della rivista è dedicata a due personaggi dell'opera. La bizzarra coppia ha tutte le caratteristiche dei personaggi di ONE che abbiamo imparato ad amare: mentre da un lato troviamo un guerriero con una spada in spalla, accanto a lui ecco un diavoletto rosa con le ali da fata, le antenne e il naso da maiale. L'ideale classico di eroe e la follia di un autore geniale.

L'esordio di Versus è alle porte: che aspettative avete per il nuovo manga di ONE? Noi intanto vi lasciamo ai 5 bizzarri dettagli sulla forza di Saitama in One-Punch Man.