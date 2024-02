One-Punch Man, Ash Ketchum è più forte di Saitama? Un divertente video lo dimostra

Non è uno scherzo: l'iconico protagonista di Pokémon, Ash Ketchum, potrebbe essere più forte di Saitama, l'eroe capace di sconfiggere chiunque con un solo pugno in One-Punch Man. Ma come potrebbe un semplice allenatore, senza l'ausilio dei suoi mostriciattoli tascabili, sconfiggere il più forte degli uomini nel mondo degli anime?

In realtà, la risposta è molto semplice e viene data attraverso un video divertente dell'utente @packapunchpanda, disponibile in calce alla notizia. Se pensiamo ad Ash, lo colleghiamo alla sua maestria nella cattura dei Pokémon, nel loro allenamento e nei loro combattimenti. Tuttavia, solo poche persone hanno notato la sua capacità nel sollevare pesi.

Da Beedrill a Larvitar, Ash Ketchum è stato capace di sollevare i Pokémon più pesanti con estrema facilità. Questa capacità riscoperta adesso potrebbe essere utile per sconfiggere a mani nude Saitama, protagonista di One Punch Man: che possa essere l'occasione per l'eroe da un solo pugno di trovare finalmente un nemico alla propria portata?

Oltre all'ironia del video, che trovate in calce, è evidente che l'anime non tiene sempre conto realisticamente del peso dei Pokémon nelle scene d'azione. Ad esempio, vediamo Ash e Pikachu reggere un Cosmoem, un mostriciattolo notoriamente pesante, senza alcuna apparente difficoltà. Questo Pokémon leggendario, infatti, pesa incredibilmente 999,99 Kg!