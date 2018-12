One-Punch Man ci augura buon Natale con delle splendide torte a tema!

Con un post sull'account Twitter ufficiale dell'anime One-Punch Man, lo staff della serie che tanto successo ha riscosso in giro per il mondo, ha voluto augurare un felice Natale a tutti i suoi fan. Il modo è come sempre peculiare: una serie di torte raffiguranti i protagonisti dell'opera.

Le festività natalizie sono un momento unico dell'anno, e questo vale anche per gli appassionati di anime e manga, che spesso possono ricevere gli auguri da tutti coloro che sono al lavoro sulle loro serie preferite, ognuno con il proprio stile caratteristico. E se c'è un franchise che fa dell'eccentricità uno dei suoi punti di forza questo è senza dubbio One-Punch Man.

E se ONE, l'autore che sta dietro l'universo in cui il nostro eroe dalla testa pelata compie le sue gesta, non è nuovo a esternazioni dal carattere unico, anche lo staff dietro all'adattamento anime non vuole essere da meno. Ecco quindi che, per augurare a i numerosissimi appassionati di One-Punch Man in giro per il mondo un Natale felice, l'account Twitter ufficiale della serie ha postato un augurio molto particolare.

Al posto di un'illustrazione o di uno sketch infatti, come potete vedere voi stessi nel post riportato in calce alla notizia, ci sono delle torte, le cui guarnizioni, oltre al classico augurio "Merry Christmas", formano delle rappresentazioni dei principali protagonisti di One-Punch Man: Saitama se ne sta nella sua classica posizione a braccia conserte, con l'espressione vacua che lo contraddistingue, immerso in uno sfondo rosso. Genos invece non perde un grammo della sua serietà, e guarda verso di noi pronto a mostrarci cosa è in grado di fare la sua parte robotica per la giustizia, con alle spalle uno sfondo di colore verde.

Insomma, cosa ne pensate di questo pensiero che lo staff dell'anime di One-Punch Man ha avuto per i suoi fan in occasione delle festività natalizie? Quale torta vi piacerebbe avere (e mangiare)?

One-Punch Manè un manga realizzato da One e pubblicato sul suo blog a partire dal 3 luglio 2009. Successivamente One è stato contattato dal disegnatore Yūsuke Murata e, a partire dal 14 giugno 2012, la serie è stata serializzata sulla rivista online Weekly Young Jump con cadenza quindicinale e con i capitoli raccolti in tankōbon dal 4 dicembre 2012. Dopo il primo adattamento anime, una seconda stagione è in procinto di arrivare nel 2019.