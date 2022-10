One-Punch Man: gli auguri di Murata a ONE in un simpatico sketch

Il 29 ottobre del 1986 nasceva a Niigata il mangaka conosciuto come ONE, autore di serie molto apprezzate, quali Mob Psycho 100, conclusa, e One-Punch Man ancora in corso. Per celebrare i 36 anni del collega, l’artista Yusuke Murata, che illustra le avventure di Saitama da diversi anni ormai, gli ha dedicato uno speciale biglietto d’auguri.

Caratterizzate da una demenzialità di fondo, che lascia poi spazio a momenti molto più seri, le opere di ONE sono riuscite ad emergere e a dare vita ad una solida fanbase in tutto il mondo. Ovviamente il successo di One-Punch Man, iniziata come serie pubblicata indipendentemente, è dovuto anche al tratto pulito, dinamico, e molto dettagliato di Murata, il quale ha però preferito festeggiare il compleanno dell’amico con dei disegni stilizzati.

Come potete infatti vedere nel post presente in fondo alla pagina, Murata ha ritratto un gigantesco volto stilizzato al centro, ONE, circondato dai personaggi più popolari delle sue opere, da Saitama, a Genos, a Shigeo e Reigen, che ruotano attorno all’autore per auguragli buon compleanno. Cosa ne pensate di questo simpatico messaggio dedicato a ONE? Lasciate le vostre opinioni nei commenti.

Per concludere ricordiamo che il 26 novembre 2022 debutterà VERSUS, il nuovo manga di ONE, coi disegni di Azuma Kyoutarou, e vi lasciamo all’illustrazione per Halloween firmata da Murata.