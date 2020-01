One Punch Man: l'autore condivive uno sketch animato di Saitama

La serie di One Punch Man in pochi anni è riuscita a ritagliarsi una grande fetta di appassionati che seguono le avventure di Saitama e gli altri eroi. Il disegnatore Yusuke Murata condivide un disegno animato del protagonista.

La forza di One Punch Man non risiede solo nella sua scrittura, affidata al suo creatore ONE, ma anche ai bellissimi disegni di Murata, che impreziosiscono l'opera dandogli quella marcia in più che serve a rendere il manga davvero speciale e riconoscibile. Murata è uno dei maggiori artisti in Giappone e non deve sorprendere che abbia tanti estimatori. Dimostandosi molto poliedrico nella sua arte, spesso l'autore si diverte ad animare i suoi stessi disegni. Nello sketch che trovate in calce alla notizia, stavolta Murata ha deciso di animare un disegno di Saitama che corre probabilmente verso qualche essere misterioso da sconfiggere o più semplicemente verso qualche sconto di un negozio di alimentari (come capita nelle gag ricorrenti della serie). La potenza del personaggio creato da ONE sta proprio nel suo essere molto sfaccettato, anche se a prima vista può dare l'impressione di essere inespressivo. Saitama, infatti, con la sua vasta gamma di emozioni ed espressioni, si presta bene sia ad essere un grande eroe (addirittura immaginato a sconfiggere Son Goku di Dragon Ball), che un personaggio dalla forte componente comica, come emerge dalla Funko Pop dedicata alla serie di One Punch Man.