One-Punch Man: l'autore prova ad animare Saitama per la prima volta, ecco il risultato

Lo stile artistico di ONE è migliorato molto nel corso degli ultimi anni, ed il passaggio dai disegni del webcomic di One-Punch Man a quelli del manga di Mob Psycho 100 ne sono il principale testimone. Recentemente poi, l'autore ha persino dichiarato di aver "fatto progressi nel campo dell'animazione" pubblicando una breve gif sul suo profilo Twitter.

La gif, visibile in calce all'articolo, mostra Saitama mentre corre in loop con indosso il suo iconico costume. ONE ha pubblicato personalmente la clip e gli ha persino dato un contesto, scrivendo che "Saitama sta correndo perché ha paura di perdere il treno". Il post ha ottenuto più di 10.000 mi piace ed i fan si sono congratulati con il mangaka nei commenti.

Sul fronte della scrittura, ONE ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un artista estremamente consistente, creando One-Punch Man prima e Mob Psycho 100 poi. I due lavori, attualmente serializzati sulle pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) e Weekly Shonen Sunday (Shogakukan), raccontando una storia interessante e mettono in scena personaggi estremamente carismatici.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste alla prima animazione di ONE-sensei? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata allo spendido sketch di One-Punch Man condiviso da Murata pochi giorni fa e alle parole del disegnatore rispetto al successo di Demon Slayer.