One Punch Man, l'autore rivela: 'Demon Slayer? Il suo contributo è incommensurabile'

Il duo di One Punch Man, lo scrittore ONE e l'artista Yusuke Murata, hanno da sempre mostrato grande rispetto e sportività nei riguardi dei propri colleghi, riconoscendo persino nelle loro opere i dovuti meriti. Ma cosa ne pensa il disegnatore dell'omonimo manga del recente successo di Demon Slayer?

Murata sensei è un'artista geniale, un talento divenuto celebre già all'età di 13 anni. Il suo genio, inoltre, non sta solo nell'esilarante metodo per aggirare la censura, ma anche nelle opinioni personali che è solito attribuire ad altre opere del settore. Nelle scorse ore, infatti, il disegnatore di One Punch Man ha rivelato tramite il proprio profilo Twitter ufficiale cosa ne pensa dell'incredibile successo di Demon Slayer, uno dei titoli più proliferi degli ultimi 25 anni. Il commento in questione, ad ogni modo, qui segue:

"Demon Slayer sta probabilmente aumentando il numero di lettori di manga. La sua popolarità è davvero straordinaria, tuttavia, ciò che è ancor più importante è il suo contributo all'industria, davvero incommensurabile."

Parole di profonde elogio quelle di Yusuke Murata al gioiellino di Koyoharu Gotouge, in particolare allo stravolgimento in positivo di un settore in declino da diversi anni a questa parte. E voi, invece, cosa ne pensate delle parole dell'autore, vi trovate d'accordo? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro adibito qua sotto.