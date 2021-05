One Punch Man, avvistato un uomo vestito come Saitama a Chigago: c'erano le offerte

I personaggi di One Punch Man hanno imparato a farsi conoscere ed apprezzare soprattutto per via della loro eccentricità. Di tanto in tanto, infatti, emergono video esilaranti e che diventano virali in rete, come questa breve clip ispirata al protagonista del manga di ONE e Yusuke Murata.

Anche dopo aver raggiunto il capitolo 144 di One Punch Man, una puntata brutale e piena di insidie, la serie continua a riscuotere un certo successo nonostante l'adattamento animato sia ormai in sospeso da diversi anni. Di tanto in tanto emergono in rete alcuni video particolarmente esilaranti di fan che emulano i personaggi principali dell'opera in modi piuttosto originali ma soprattutto divertenti.

Recentemente un fan ha condiviso sulla community di Reddit una breve clip, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, di un uomo vestito da Saitama in giro per Chicago con una busta della spesa. Il cosplayer in questione sembrerebbe essere stato visto inoltre anche da un altro fan che avrebbe riferito di una giornata di saldi, l'ideale per sfoggiare un costume da eroe. Ma a proposito di cosplay, avete dato un'occhiata a questa interpretazione personale di Saitama ma al femminile?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa esilarante clip? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.