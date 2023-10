One-Punch Man, Blast è davvero il personaggio più forte del'anime dopo Saitama?

Nell'universo di One-Punch Man, in cui gli eroi vengono suddivisi per gradi in base ai loro poteri, non c'è nessun dubbio sul fatto che il protagonista Saitama sia il più forte della serie, Per questo motivo, fra i fan ci sono ancora molti dubbi su chi detiene il secondo posto in classifica.

Blast è chiaramente un candidato alla posizione e per alcuni è quasi certo che sia il secondo personaggio più forte del manga. L'associazione degli eroi lo considera sicuramente il più potente degli eroi, essendo l'eroe in vetta alla Classe S. Nell'anime, questo personaggio viene presentato solo brevemente al termine della seconda stagione, attraverso sagome e flashback.

Dunque, gli spettatori conoscono molto poco di questo personaggio, ma è già stato annunciato come un personaggio estremamente potente. Nel 24esimo episodio della serie, quando viene evocato l'Antico Millepiedi, questa mostruosa creatura diventa in breve tempo una pericolosa minaccia per gli eroi.

Ciò che viene mostrato durante dei flashback è che l'Antico Millepiedi era stato già stato sconfitto da Blast ben due anni prima. Anche se alla fine è Saitama responsabile dell'uccisione della bestia, Blast avrebbe sicuramente saputo dare filo da torcere alla creautra.

Fatte queste premesse, gli spettatori non vedono l'ora di scoprire quanto possa essere forte questo supereroe. Recentemente vi abbiamo spiegato la forza di Saitama in One Punch Man e una classifica ha rivelato che One Punch Man è fra gli anime preferiti dal pubblico.