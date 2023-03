One-Punch Man, brutta notizia per i lettori del manga: l'annuncio di Murata

È passato molto tempo da quando furono narrate le origini di Saitama, l'eroe pelato con il mantello protagonista di One-Punch Man. Dal 2012 a oggi, Yusuke Murata si è occupato di rinarrare sotto forma di manga tutto ciò che il mangaka ONE ha scritto nel suo webtoon, ma con disegni di livello artistico nettamente superiore.

Al momento, dopo una lunghissima saga durata anni che ha visto gli eroi affrontare alcuni mostri davvero potenti e anche un'entità divina, Saitama si è ritrovato, insieme ad altri eroi di classe A ed S, in una fortezza fatta apposta per loro. Così è iniziata una nuova fase di One-Punch Man, che però si è rivelata immediatamente turbolenta a causa di alcuni incontri non proprio piacevoli. L'ultimo capitolo del manga pubblicato per ora è il 182, che ha visto la chiusura della sfida tra Saitama e Tatsumaki, non senza qualche accenno di passato.

E nel prossimo capitolo cosa succederà? Non si sa ancora, naturalmente, a meno che non si sia letto il webtoon originale di ONE, tuttavia bisognerà aspettare più del solito per scoprirlo. Questo perché, tramite il suo account Twitter, Yusuke Murata ha annunciato una pausa per One-Punch Man. Il manga salterà un'uscita, ma ciò vuol dire che l'opera verrà spostata a fine aprile, a causa della sua cadenza quindicinale.

Pertanto, il prossimo capitolo di One-Punch Man verrà caricato su Tonari no Young Jump il 20 aprile 2023, a circa un mese di distanza dal precedente. Tocca quindi attendere molto più del previsto per conoscere gli sviluppi di One-Punch Man 183.