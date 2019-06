One-Punch Man capitolo 109: Tatsumaki è di nuovo al centro della scena

L'incontro tra Tatsumaki e il mostro Gyoro Gyoro è andato avanti per diversi capitoli, inframmezzati dall'intervento di Saitama e lo scontro con Orochi. Il mostro oculare aveva richiamato Orochi proprio per difendersi da Tatsumaki, ma non sa che il suo più potente alleato è stato letteralmente polverizzato dal protagonista.

Il capitolo 109 di One-Punch Man si apre con una nuova copertina dell'eroina psichica Tatsumaki e si intitola "Falso". Sin dalle prime pagine, viene mostrata la disperazione dei resti di Gyoro Gyoro, partendo dalla scoperta della morte di Orochi grazie a un frammento della maschera caduto dall'alto dopo lo scontro con Saitama.

Tatsumaki continua a torturare l'avversario con le sue mosse psichiche e resistendo anche a un attacco ad altissima potenza del mostro oculare. L'energia che la ragazza però ha sprigionato è arrivata anche a Fubuki la quale, in compagnia dei due fratelli Bang, afferma che gli scontri che potrebbero arrivare di lì a poco saranno mortali.

Da un'altra parte del sottosuolo, King è stato lasciato da solo in seguito alla divisione del gruppo e, naturalmente, è terrorizzato dai possibili incontri che possono avvenire. Mentre si concentra nell'eliminare la propria esistenza e fingere di essere un batterio, arriva il figlio di Narinki, ovvero l'ostaggio da salvare, proprio di fronte a lui.

King cerca di darsi un tono e avere un fare minaccioso per allontanare il ragazzo, suggerendogli di trovare un altro eroe da cui farsi proteggere. Si scopre così che il Wakanma di fronte all'eroe non è altri che un mostro trasformato che, a causa della pressione generata da King, va in panico e inizia a perdere il controllo della trasformazione, perforandosi da solo gli organi interni con le ossa.

La trasformazione perde così effetto e il mostro si liquefa mentre King, ancora terrorizzato e inconsapevole di cosa è realmente accaduto, spera che Saitama si muova.