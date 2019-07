One-Punch Man: il capitolo 113 mette a dura prova un altro eroe d'alto livello

One-Punch Man non si ferma con 20 milioni di copie vendute, ma vuole continuare a stupire i suoi lettori con personaggi fantastici e scene disegnate magistralmente dal sensei Yusuke Murata. Gli eroi stanno affrontando una pericolosa missione nei sotterranei che rischia sempre di più di provocare qualche vittima tra i difensori della giustizia.

Nel capitolo 112 di One-Punch Man abbiamo visto concludersi lo scontro di Atomic Samurai e passare a quello di Zombieman, l'eroe capace di rigenerarsi che però deve affrontare l'ostico Homeless Emperor. Il disastro di livello drago, nel capitolo 113 del manga, rivela la propria storia: dopo aver perso tutto ed essere stato costretto a vivere come un barbone, grazie a un'epifania e a un dio che gli è apparso davanti, ha ottenuto dei particolari poteri di luce che lo mettono in posizione di vantaggio rispetto all'avversario attuale.

Zombieman non riesce a prendere abbastanza tempo facendolo parlare, pertanto la sua rigenerazione non è stata in grado di curare i danni sofferti durante lo scorso capitolo di One-Punch Man. I tremori del suo potere arrivano fino a Saitama che, in una breve apparizione in un altro tunnel, si lamenta e spera che tutto ciò non faccia crollare la sua casa.

In un'altra zona dei sotterranei, Sweet Mask arriva nel laboratorio dove si producono le cellule di mostri che, se iniettate in un umano, hanno la capacità per l'appunto di trasformarlo in un essere potentissimo. Essendo coltivate da Orochi, basta uccidere quest'ultimo per fermare la produzione, mentre Sweet Mask pensa bene di distruggere il laboratorio. Lì fuori, però, avverte un essere che si sta avvicinando ad alta velocità.

Dopo aver intercettato il primo attacco, l'eroe di Classe A capisce di avere di fronte il suo nemico peggiore: un mostro di livello drago, Fuhrer Ugly, talmente brutto che il suo aspetto paralizza l'eroe impedendogli di combattere. Cosa succederà a Sweet Mask nel prossimo capitolo di One-Punch Man?