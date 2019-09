One-Punch Man capitolo 117: la crisi non accenna a fermarsi!

Il capitolo 116 di One-Punch Man ci ha lasciati con un nuovo cliffhanger, con Nyan che sta causando un notevole caos in superficie, mostrando tutta la sua forza sugli ignari eroi di classe B e A che si erano radunati nei paraggi. Riusciranno gli eroi di One-Punch Man a fermare la furia distruttiva di questo gatto mostruoso?

Sulla fine di One-Punch Man 116, Nyan si stava apprestando ad inseguire Food Battler Futoshi, ma Mizuki riesce a prenderlo per la coda e bloccarlo. La ragazza sa di non avere la forza come tanti altri eroi, tra cui Superalloy Darkshine, ma si mette comunque in gioco. Tuttavia, Nyan non si scompone e tenta di colpirla con una zampata, per essere però fermato da Gearsper.

L'eroe ha un potere psichico strabordante e sta scatenando fulmini psichici dappertutto. Deve concentrare il suo potere in un attacco suicida o rischierà comunque di coinvolgere tutti, pertanto lancia un colpo dove sventra tutti i palazzi in zona e lancia i frammenti verso Nyan. Il potere sprigionato è tale da aver confuso Fubuki, distante da lì e convinta di aver avvertito una forza simile a quella della sorella.

Gearsper cade a terra con l'elmo in frantumi, ma Nyan non si è fatto un graffio e scivola via tra i palazzi per lanciarsi nuovamente verso Wakanma. Il bambino se la fa sotto dalla paura dopo aver saputo che il mostro è un disastro di livello Drago. Food Battler Futoshi viene portato via da Nyan per essere fatto fuori con calma, ma in quel momento arriva un nuovo eroe di classe S: è Drive Knight, di rango 9, che si trasforma e si prepara a uno scontro con Nyan. Come pensate proseguirà questo scontro di One-Punch Man?