One-Punch Man: il capitolo 118 mette in scena uno spropositato scontro tra eroi e mostri!

I mostri stanno prendendo sempre più il sopravvento in questa fase, arrivando a fiotti e scontrandosi senza problemi sia con eroi di classe S che di rango inferiore. Infatti One-Punch Man sta mettendo in scena sempre più scontri uno contro uno, e proprio uno di questi vede il suo proseguimento nel nuovo capitolo 118.

Nyan VS Drive Knight del capitolo 117 di One-Punch Man vede il suo immediato proseguimento nella nuova storia preparata da Yusuke Murata. Mentre un Saitama spensierato in copertina gioca con un gatto, la situazione in superficie è catastrofica. Drive Knight in versione motocicletta sta evitando gli assalti di Nyan sferrandone a sua volta, in un combattimento spettacolare che prende piede in tante pagine dove i disegni di Murata la fanno da padrone.

Nyan si nasconde sottoterra per evitare il veleno del gas di scarico di Drive Knight, ma è costretto a scappare in alto per evitare acido iniettato dall'eroe nelle fessure del terreno. Con una trasformazione dietro l'altra, passando da cavallo ad alfiere, Drive Knight sferra un attacco volante a Nyan.

Il mostro dalle sembianze feline però ha tutt'altro che esaurito gli assi nella manica: grazie alla sua sinuosità è riuscito a infilarsi nell'armatura dell'eroe, provando a distruggerlo dall'interno. Drive Knight è costretto a liberarsi momentaneamente della sua armatura e, mentre entrambi prendono posizione, si lanciano nello scambio di colpi definitivo.

Gli attacchi di Nyan e di Drive Knight in forma oro vanno entrambi a vuoto, ma il mostro riesce nuovamente a insinuarsi nelle pieghe dell'armatura. Tuttavia, questo faceva parte del piano del cavaliere che sprigiona una temperatura altissima ustionando il gatto e colpendolo poi con una spada per eliminarlo definitivamente.

Mentre attendiamo il risvolto degli scontri degli altri eroi ancora nel sottosuolo, non perdetevi il nostro speciale su One-Punch Man volume 17.